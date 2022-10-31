حملة أمنية تطارد تجار المخدرات جنوبي بغداد (صور)

2022/10/31 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالمباشرة بحملة أمنية كبرى ضد تجار ومتعاطي المخدرات، جنوبي بغداد.

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