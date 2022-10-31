2022/10/31 | 20:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لرفع البوابات الحديدية.. عمليات بغداد تعلن قطع جسر الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/31 | 20:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لرفع البوابات الحديدية.. عمليات بغداد تعلن قطع جسر الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لرفع البوابات الحديدية.. عمليات بغداد تعلن قطع جسر الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).