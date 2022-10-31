احداث تشرين الأول.. مداهمات في منطقة السيدية بحثاً عن تجار مخدرات ومطلوبين

2022/10/31 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: الاثنين 31 تشرين الأول 2022 مداهمات في منطقة السيدية بحثاً عن...

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مداهمات في منطقة السيدية بحثاً عن تجار مخدرات ومطلوبين أولاً على المسلة.

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