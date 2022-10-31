اتهامات بتعرض الوفد الإعلامي المغربي لـ

2022/10/31 | 20:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الجزائر، الإثنين، ما تم نشره في وسائل الإعلام المغربية إرغام الوفد الإعلامي المغربي الرسمي على مغادرة الجزائر عشية القمة العربية المقررة، الثلاثاء والأربعاء، وفقا لما أكده مصدر من الرئاسة الجزائرية للحرة، في حين نددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية ما وصفته بـ "الفضيحة" المتمثلة بـ "ضغوطات وتحرشات" للوفد الإعلامي الرسمي.

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