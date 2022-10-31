محافظة كركوك تحدد سعر أمبير المولدات الأهلية للشهر الحالي

2022/10/31 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت محافظة كركوك، الاثنين، سعر أمبير المولدات الأهلية لشهر تشرين الأول 2022.

وقال قائممقام كركوك فلاح يايجلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، “انتهينا من حساب أسعار المولدات عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وعملنا جاهدين خدمة لأهل كركوك، حيث سيكون سعر الأمبير من 5500 دينار عراقي إلى 10,000، وأن المناطق التي ستكون الأعلى سعراً مثل رحيم آوا، كان فيها صيانة للكهرباء الوطنية.

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