2022/10/31 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” لاستبعاد إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.وكانت مجموعة حقوقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوكرانيا تتقدم بطلب لاستبعاد إيران من كأس العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا تتقدم بطلب لاستبعاد إيران من كأس العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا تتقدم بطلب لاستبعاد إيران من كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).