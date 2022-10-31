2022/10/31 | 20:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قضي النجم العالمي توم كروز الفترة الماضية في المملكة المتحدة أثناء تصوير مشاهد فيلم Mission: Impossible 8، وحسب ما نشره موقع “ديلي ميل”، فإن كروز بدأ فى حالة معنوية مرتفعة بعد أن طار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توم كروز يتنقل بين مواقع تصوير بطائرة هليكوبتر..



صور المركز الخبري الوطني.

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