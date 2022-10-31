سامسونج إلكترونكس تطلق حملة ترويجية لتلفزيوناتها في العراق تزامناً مع بدء موسم كرة القدم

2022/10/31 | 21:03 - المصدر: سامسونج إلكترونكس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (بغداد، العراق 31 أكتوبر 2022): أعلنت "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" عن إطلاقها لحملة ترويجية لتلفزيوناتها في العراق، وذلك بالتزامن مع بداية موسم كرة القدم عالمياً.

وفي التفاصيل، أطلقت سامسونج مجموعة من الحزم والخصومات على تلفزيوناتها الذكية، حيث تشتمل الحملة على هدايا مجانية عند شراء بعض أنواع التلفزيونات، وأسعار مخفضة مخصصة لتلفزيونات أخرى، بالإضافة الى خصومات تصل الى 20% من قيمة السعر الأصلي على موديلات محددة.

وبالنسبة للحزم والهدايا المجانية، سيحصل العملاء عند شراء تلفزيون سامسونج QLED 4K TV بحجم 55 بوصة على ساوند بار SoundBar HW-A450 مجاناً، وعند شراء تلفزيون سامسونج QLED 4K TV بحجم 85 بوصة أو تلفزيون سامسونج الذكي Neo QLED 4K TV بحجم 65 بوصة سيحصلون على تلفزيون سامسونج الذكي Samsung Smart TV بحجم 32 بوصة مجاناً، أما عند شرائهم لتلفزيون The Frame TV بحجم 75 بوصة سيحصلون على تلفزيون سامسونج الذكي Samsung Full HD Smart TV بحجم 43 بوصة مجاناً.

بالإضافة الى ذلك، قدمت سامسونج لعملائها المميزين في العراق خصماً يصل الى 20% عند شرائهم تلفزيونات Samsung AU7000 UHD 4K الذكي.

تتوفر العروض وحزم الهدايا في جميع معارض سامسونج المنتشرة في العراق ولدى كافة الوكلاء والموزعين المعتمدين.

للمزيد من المعلومات حول حملة سامسونج إلكترونكس الترويجية لتلفزيوناتها الذكية، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.samsung.com/iq_ar/offer/tv/bring-it-home/

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