2022/10/31 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن أُذكر السيد الرئيس بالأهوار – نعيم عبد مهلهل لن اذكر السيد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بالأهوار بل هو يعرفها ويذكرها جيدا لأنه يوم كان سيادته وزيرا للموارد المائية لوزارتين عرفها جيدا وكنت شاهدا انه حاول وبجهد كبير أن يطور من بيئة الاهوار ويُحسن وضعها المائي والزراعي بالقدر الذي يهم جهد وزارته ، وربما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لن أُذكر السيد الرئيس بالأهوار – نعيم عبد مهلهل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لن أُذكر السيد الرئيس بالأهوار – نعيم عبد مهلهل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).