2022/10/31 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثوابت في القيم – حقي الراوي لا تنسحب عن قول الحق وتقديم المساعده فالاساءة قد تاتيك من الاصدقاء المتملقين والاعداء المتربصين بل ستجد آلاماً اكثر من ذلك في المواقف الحياتيه التي تتحدث عن نجاحاتك لاسيما اذا كنت صادقاً اميناً محباً للخير قولاً وعملاً .

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