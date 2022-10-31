الواتساب مرض العصر –  صلاح النعيمي



الواتساب مرض العصر –  صلاح النعيمي
2022/10/31 | 21:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يوميات مواطن عراقي الواتساب مرض العصر –  صلاح النعيمي اسمحوا لي عن أكتب ، نيابة عن مواطن عراقي تعتصر قلبه آمال كان يرجوها ..

ولايزال يتمنى لوطنه أن ينهض وأن يسود فيه العدل والرحمة ..

وقانون تعهد به حمورابي في شريعته التأريخية .

قال  لي والشيب قد غزا رأسه  ..

أرجو أن تعتذر نيابة عني من […]

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