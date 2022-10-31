2022/10/31 | 21:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات مواطن عراقي الواتساب مرض العصر – صلاح النعيمي اسمحوا لي عن أكتب ، نيابة عن مواطن عراقي تعتصر قلبه آمال كان يرجوها ..ولايزال يتمنى لوطنه أن ينهض وأن يسود فيه العدل والرحمة ..وقانون تعهد به حمورابي في شريعته التأريخية .قال لي والشيب قد غزا رأسه ..أرجو أن تعتذر نيابة عني من […]

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