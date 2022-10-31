2022/10/31 | 21:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aF-O2Kh0Jww

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | بمراقبة تشرينية.. حكومة السوداني تحت الاختبار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع احمد الطيب | بمراقبة تشرينية.. حكومة السوداني تحت الاختبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).