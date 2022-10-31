وفد اعلامي لبناني يزور مشاريع العتبة الحسينية ويلتقي بالشيخ الكربلائي:مشاريع العتبة مصدر رزق لاكثر من 25000 الف عراقي

2022/10/31 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم وفد من الإعلاميين والصحافيين

اللبنانيين زيارته إلى العتبات المقدسة

في كربلاء من أجل الاطلاع على نشاطات

العتبة الحسينية الدينية ومشاريعها

التنموية

ونشرت عددا من الصحف اللبنانية

وتابعتها وكالة نو

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