بالفيديو:كفلت نحو (155) الف من مختلف المحافظات مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تنفق (600) مليار دينار في رعاية الايتام

2022/10/31 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

انها تكفلت برعاية نحو (155) الف يتيم

ويتيمة في مختلف انحاء العراق ووصل حجم

الانفاق على رعايتهم منذ تاسيسها الى

الان الى (600) مليار دينار، وبينت

المؤسسة التي تحظى

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