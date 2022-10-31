2022/10/31 | 21:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف الصحافي ربيع نادر مديرا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف الصحافي ربيع نادر مديرا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).