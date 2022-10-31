هيفاء وهبي في السعودية وإليسا تدعم شيرين من الرياض.. الأبرز في أسبوع

2022/10/31 | 21:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيفاء وهبي في السعودية، إليسا تدعم شيرين من الرياض، وجدل حول الضاحك الباكي..إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

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