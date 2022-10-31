في كربلاء جنتان

2022/10/31 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ريم عبيد

قبل جنة الامام الحسين بكربلاء ببضعة

كيلومترات، تطالعك جنة وقد اتشحت

باللون الاخضر، وكأنها في احتفال دائم

لاستقبال الزائرين.

أربعمة وخمسون موظفا..جميعهم بخدمتك

ينتقلون أمامك بزيهم الرسم

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