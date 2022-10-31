2022/10/31 | 22:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، 2022-10-31 بفتح تحقيق بشأن عقد تجهيز سماد...

ظهرت المقالة السماد المسرطن..



منتوج متوقع لثقافة العمولات والفساد..



ومصنع البصرة “وهمي”! أولاً على المسلة.

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