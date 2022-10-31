2022/10/31 | 22:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أطلقت شركة أبل، قبل أكثر من شهر، آيفون 14 برو ماكس،...

ظهرت المقالة ابل تطلق نسخة ذهبية من هاتف آيفون بسعر 135 ألف دولار أميركي أولاً على المسلة.

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