2022/10/31 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالية البرلمان ترجّح تضمين القانون 600 ألف درجة وظيفية وخبراء : سعي الحكومة لإقرار الموازنة توجّه مسؤول يخفّف الأعباء عن المواطنين بغداد – قصي منذر وصف خبراء ، مساع الحكومة لاقرار موازنة 2023 توجها مسؤولا يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل ازمة الغذاء التي يشهدها العالم التي خلفت انعكاسات سلبية على المشهد المحلي بعد عام […]

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