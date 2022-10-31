2022/10/31 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة مشتركة تحبط مخطّطاً لإستهداف صلاح الدين بالأحزمة الناسفة إيقاف شخص يبتز زوجته لسحب دعوى التفريق بغداد – ابتهال العربي أحبطت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والأمن الوطني، مخططا داعشيا لاستهداف ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين بالأحزمة الناسفة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوة المشتركة نفذت عملية امنية خاصة بناء على معلومات استخباراتية […]

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