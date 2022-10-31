2022/10/31 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيحيّو العراق يستذكرون فاجعة سيدة النجاة دون إهتمام حكومي بغداد – ندى شوكت استذكر العراقيون امس ،فجيعة اقتحام كنيسة سيدة النجاة واستشهاد عشرات المصلين فيها عام 2010 دون اهتمام حكومي بالذكرى التي ما زال اثرها في قلوب الاسر المفجوعة بابنائها الشهداء.وقال امين عام حركة بابليون ريان الكلداني في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس […]

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