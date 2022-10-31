الأسطورة الهندي يكتسح ماسك وبيزوس وزوكربيرج.. صعود صاروخي

2022/10/31 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ا شك في أن العام الجاري 2022 كان عامًا حزينًا على صعيد ثروات المليارديرات الذين تكبدوا خسائر تجاوزت تريليونات الدولارات خلال 10 أشهر فقط من العام.

ومع نهاية تعاملات شهر أكتوبر، وخلال لحظات كتابة التقرير الآن، كشفت بيانات مؤشر بلومبرج 500 لأثرياء العالم عن مفاجآت من العيار الثقيل.

تريليون دولار

المفاجأة الأولى جاءت على صعيد خسائر الكبار، والتي تجاوزت حاجز التريليون دولار لأكثر 35 ملياردير تعرضوا للخسائر من بداية العام الجاري.

ووفقًا للبيانات، فقد بلغ عدد الأثرياء الذي تعرضوا لخسائر بأكثر من 10 مليارات دولار 35 ملياردير بلغ إجمالي ما تبخر من ثرواتهم حوالي تريليون دولار.

الأكثر خسارة

بينما جاءت المفاجأة الثانية من نصيب مؤسس فيس بوك (NASDAQ:META) سابقًا، وميتا حاليا الملياردير الشاب صاحب الـ 40 عامًا مارك زوكربيرج الذي تصدر قائمة الخاسرين.

وفقد مارك زوكربيرج ما يزيد عن 87.3 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام، لتصل إلى 38.2 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين وذلك على وقع انهيار أسهم شركة ميتا.

بينما فقد مؤسس فيس بوك ما يقرب 107 مليار دولار خلال عام كامل، حيث كانت ثروته آنذاك 145 مليار دولار.

ونتيجة للتراجعات العنيفة لثروة زوكربيرج، فقد تراجع ترتيب الملياردير الشاب من الرابع في ذروة ثروته إلى المرتبة 28.

الأسطورة الهندي

وفي المقابل ورغم خسائره القوية في الأيام الأخيرة، لا يزال الملياردير الهندي جوتام أداني الأكثر ربحًا بين الأثرياء منذ بداية العام الجاري 2022، بعد الارتفاع الحاد لأسهم مجموعة أداني للطاقة.

وخلال 10 أشهر ارتفعت ثروة جوتام أداني ما يقرب من 48 مليار دولار، بينما بلغت مكاسب الرجل من أقل من شهر حوالي 71 مليار دولار، إلا أن خسائر أكتوبر قد التهمت نحو 23 مليار دولار من ثروة أداني.

ويتأرجح جوتام أداني ما بين المركز الثالث والرابع في قائمة أثرياء بلومبرج، حيث لا يفصل بينه وبين مؤسس أمازون (NASDAQ:AMZN) جيف بيزوس سوى ملياري دولار.

أرقام ودلالات

جاء مؤسس أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم تشانج بينج CZ ثاني أكثر المليارديرات خسارة بعد فقدانه حوالي 73 مليار دولار، بينما تراجع للمرتبة 50 في القائمة بثروة تقدر بنحو 23.2 مليار دولار.

إيلون ماسك، رغم احتفاظه بصدارة القائمة من خلال 204 مليار دولار، إلا أنه فقد 66.4 مليار دولار منذ بداية العام، بينما خسر من ثروته 137 مليار دولار منذ بلوغ ذروتها التاريخية في نوفمبر 2021.

بينما خسر مؤسس أمازون، الذي كان حتى بداية العام أغني رجل في العالم، جيف بيزوس، ما يقدر بنحو 66 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام لتهبط إلى 127 مليار دولار، ويحتل الآن المرتبة الثالثة.

ويتصدر إيلون ماسك وجيف بيزوس قائمة الخاسرين خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بخسائر تقدر بنحو 7.8 مليار دولار من نصيب ماسك، و7.4 مليار دولار من نصيب جيف بيزوس.

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