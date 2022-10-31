2022/10/31 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اولويات حكومة السوداني .. أزمات كبيرة ومدة قصيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Zqmbhzk0LtA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اولويات حكومة السوداني .. أزمات كبيرة ومدة قصيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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