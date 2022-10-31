2022/10/31 | 22:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zqmbhzk0LtA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اولويات حكومة السوداني .. أزمات كبيرة ومدة قصيرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اولويات حكومة السوداني .. أزمات كبيرة ومدة قصيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).