يورغن كلوب: أصبحت أستيقظ من النوم بسبب هدف ليدز يونايتد

2022/10/31 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إنّه أصبح يستيقظ من النوم بسبب هدف ليدز يونايتد، الذي جاء في الدقائق الأخيرة من زمن مباراة الفريقين على ملعب "آنفيلد"، السبت الماضي.

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