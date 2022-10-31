وزير التعليم يتعهد بدعم ملف أصحاب العقود والاهتمام بمطالبهم

2022/10/31 | 22:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الاثنين، بدعم ملف أصحاب العقود في مؤسسات التعليم العالي والإفادة من إمكاناتهم والاهتمام بمطالبهم.وقال العبودي في كلمة له خلال استقباله عددا من […]

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