2022/10/31 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزت عضو مجلس النواب دنيا عبد الجبار الشمري، اليوم الاثنين، غياب التعينات للشهادات والأوائل والعقود المدرجة فقراتهم ضمن قانون الامن الغذائي الى عدم التمويل من قبل وزارة المالية.

وقالت الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “بالرغم من مرور عدة أشهر للتصويت على قانون الامن الغذائي لكن لم نر لحد الان تطبيق فقراته بالنسبة لتعيين المحاضرين والاوائل وحملة الشهادات والعقود”، مشيرة إلى أنه “لم يتم اطلاق التخصيصات المالية من وزارة التربية من أجل اصدار التعينات وتطبيق ما تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان”.

وتابعت، أن “المشكلة في وزارة المالية في حقبة حكومة تصريف الأعمال السابقة التي لم تصدر أي تخصيصات مالية لكل المستحقين حسب القانون الذي صوت عليه مجلس النواب”.

وأضافت، أن “وزيرة المالية قامت بإلغاء جميع العاملين بالعقود على وزارة التعليم العالي بالرغم من حملهم للشهادات، كما وحرموا من التقديم على الـ1000 درجة وظيفية بسبب التقاطع الوظيفي”.

وبالرغم من مرور عدة اشهر على التصويت على قانون الامن الغذائي من البرلمان الا ان اغلب فقراته لم تطبق على ارض الواقع وخاصة حملة الشهادات الذين لازالوا ينظمون واقفات للمطالبة باصدار تعيناتهم المستحقة، إضافة إلى العقود والمحاضرين الذي عملوا لسنين بدون مردود مالي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية تحمل المالية مسؤولية عدم إطلاق التخصيصات لحملة الشهادات والعقود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية تحمل المالية مسؤولية عدم إطلاق التخصيصات لحملة الشهادات والعقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).