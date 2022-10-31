وزير الموارد يتحدث عن ملف المياه: يجب الحصول على حصة العراق من دول الجوار

2022/10/31 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الاثنين، عن ملف المياه، مشددا على الاستمرار بمطالبة دول الجوار للحصول على حصة العراق المائية.

وقال ذياب، في حديث متلفز، “أسعى لحل الكثير من الملفات الخاصة بالمياه، وأن البرنامج الحكومي تناول ملف المياه بشكل جاد بشقيه الداخلي والخارجي”.

وأضاف، أن “البرنامج الحكومي ركز بالمطالبة الجدية لدول المنبع للحصول على حصصنا المائية”، مشددا بالقول: “يجب الاستمرار بمطالبة دول الجوار للحصول على الحصة المائية”.

وتابع ذياب: “يجب إحداث تغيير بانظمة الري الحالية، وان ترشيد المياه مسألة أساسية سواء للزراعة أو الاستهلاكات البشرية”.

وأكد أن “بعض المشاريع السابقة ليست ذات جدوى”.

ولفت الوزير، إلى “تضرر البصرة كثيراً بفعل شحّ المياه العذبة”، مؤكدا: “نحن بصدد استدامة الوصول لمياه عذبة إلى البصرة”.

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