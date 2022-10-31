بول بوغبا.. منتخب فرنسا يفتقد متوسط ميدانه في نهائيات كأس العالم 2022

2022/10/31 | 23:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيب اللاعب بول بوغبا عن صفوف منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بداعي الإصابة.

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