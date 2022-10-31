2022/10/31 | 23:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت إيران الإثنين فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية بينها وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه”، لتشجيعهم على “العنف والاضطرابات” في الجمهورية الإسلامية، بعد فرض واشنطن عقوبات على طهران على خلفية الاحتجاجات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها لـ’CIA’..



إيران تفرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها لـ’CIA’.. إيران تفرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها لـ’CIA’.. إيران تفرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).