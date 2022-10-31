2022/10/31 | 23:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1hykBET8fF4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسام يطالب بإنقاذ الأهوار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسام يطالب بإنقاذ الأهوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).