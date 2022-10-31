وزير الداخلية يوجه باعتقال مدير عام شرطة الطاقة

2022/10/31 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاثنين، باعتقال مدير عام شرطة الطاقة.

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