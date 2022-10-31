2022/10/31 | 23:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاثنين 10/31/2022، باعتقال مدير عام...

ظهرت المقالة السوداني يوجه باعتقال مدير عام شركة الطاقة بوزارة الداخلية أولاً على المسلة.

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