توقيف مدير شرطة الطاقة بأمر من وزير الداخلية

2022/10/31 | 23:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بتوقيف مدير

شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني،

لأسباب غير معروفة.

وقال المصدر، أن "وزير الداخلية عبد

الأمير الشمري، هو من أصدر أمر توقيف

مدير شرطة الطاقة"، مشيراً إلى أن

الأسبا

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