2022/11/01 | 00:35 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: N0Z_fR-fJ14
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نعم التربية و نعم الصناعة في العراق | أول الغيث السياسي إطلاق رصاص و ترويع المدنيين) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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