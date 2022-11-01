محنة محللي السياسة القريبين من الاطار التنسيقي

2022/11/01 | 00:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حيدر الموسوي تتعامل أمريكا عادة قبل التفكير باسقاط أي نظام سياسي...

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