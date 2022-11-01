2022/11/01 | 01:00 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتخبنا يبدأ تدريباته وترقب لوصول المدرب الإسباني إلى بغداد الخميس المقبل .. وقت إضافي مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t6M1J7BfOsc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتخبنا يبدأ تدريباته وترقب لوصول المدرب الإسباني إلى بغداد الخميس المقبل .. وقت إضافي مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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