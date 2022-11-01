2022/11/01 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عفو في إقليم كردستان العراق عن 1659 مطلوباً أربيل -الزمان أصدر رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، عفوا عن عدد من المطلوبين في الإقليم.
وقال دلشاد شهاب مستشار رئيس الاقليم في تصريح نقلته وكالة شفق نيوز ان «القرار الرئاسي يشمل 1659 شخصا كانت عليهم اوامر القاء قبض». وأضاف شهاب أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعويل كردي على وعد حكومي بصدور قانون النفط والغاز خلال 6 أشهر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال دلشاد شهاب مستشار رئيس الاقليم في تصريح نقلته وكالة شفق نيوز ان «القرار الرئاسي يشمل 1659 شخصا كانت عليهم اوامر القاء قبض». وأضاف شهاب أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعويل كردي على وعد حكومي بصدور قانون النفط والغاز خلال 6 أشهر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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