‭ ‬تعويل‭ ‬كردي‭ ‬على‭ ‬وعد‭ ‬حكومي بصدور‭ ‬قانون‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬خلال‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬

2022/11/01 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفو‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬عن‭ ‬1659‭ ‬مطلوباً‭ ‬ ‭ ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ أصدر‭ ‬رئيس‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬عفوا‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المطلوبين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭.‬وقال‭ ‬دلشاد‭ ‬شهاب‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬شفق‭ ‬نيوز‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الرئاسي‭ ‬يشمل‭ ‬1659‭ ‬شخصا‭ ‬كانت‭ ‬عليهم‭ ‬اوامر‭ ‬القاء‭ ‬قبض‮»‬‭.‬‮ ‬ وأضاف‭ ‬شهاب‭ ‬أن‭ […]

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