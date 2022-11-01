الاتفاقية‭ ‬الصينية والاتفاقية‭ ‬الامريكية

2022/11/01 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬مع‭ ‬تشكيل‭ ‬كل‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬يبدأ‭ ‬مسلسل‭ ‬قصر‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬الحقائب‭ ‬بوصفها‭ ‬تمثيلا‭ ‬عادلا‭ ‬للمكونات‭ ‬داخل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬السياسية‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬الطموحات‭ ‬المتواضعة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬والعاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬واحلام‭ ‬الناس‭ ‬بصحة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬ويضاف‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬المعارك‭ ‬المفتعلة‭ ‬الصغيرة‭ ‬حول‭ ‬شغل‭ ‬حقيبة‭ ‬وترك‭ ‬حقيبة،‭ ‬كأنّ‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري،‭ ‬وفيه‭ […]

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