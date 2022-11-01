2022/11/01 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام مع تشكيل كل حكومة في العراق، يبدأ مسلسل قصر النظر في كل شيء، من توزيع الحقائب بوصفها تمثيلا عادلا للمكونات داخل العملية الانتخابية السياسية وصولا الى الطموحات المتواضعة للمتقاعدين والعاطلين عن العمل واحلام الناس بصحة الخدمات الصحية.
ويضاف الى ذلك المعارك المفتعلة الصغيرة حول شغل حقيبة وترك حقيبة، كأنّ التشكيل الوزاري، وفيه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاقية الصينية والاتفاقية الامريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ويضاف الى ذلك المعارك المفتعلة الصغيرة حول شغل حقيبة وترك حقيبة، كأنّ التشكيل الوزاري، وفيه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتفاقية الصينية والاتفاقية الامريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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