واشنطن‭ ‬ترفض‭ ‬شرط روسيا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التزامات‭ ‬وتركيا‭ ‬تحاول‭ ‬انقاذ‭ ‬اتفاق‭ ‬الحبوب

2022/11/01 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف‭ ‬روسي‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ونصف‭ ‬كييف‭ ‬بدون‭ ‬كهرباء‭ ‬وماء‮ ‬ كييف‭ (‬أوكرانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ موسكو‭ – ‬اسطنبول‭ – ‬اواشنطن‭,- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعتبرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬مطالبة‭ ‬موسكو‭ ‬كييف‭ ‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬ممر‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية‭ ‬‮«‬ابتزاز‭ ‬جماعي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬بمسيّرات‭ ‬استهدف‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬علّقت‭ ‬على‭ ‬إثره‭ […]

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