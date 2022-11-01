2022/11/01 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف روسي على منشآت الطاقة الأوكرانية ونصف كييف بدون كهرباء وماء كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) موسكو – اسطنبول – اواشنطن,- الزمان اعتبرت الولايات المتحدة الاثنين أن مطالبة موسكو كييف بعدم استخدام ممر تصدير الحبوب لأغراض عسكرية «ابتزاز جماعي»، وذلك بعد هجوم بمسيّرات استهدف الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم علّقت على إثره […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترفض شرط روسيا الحصول على التزامات وتركيا تحاول انقاذ اتفاق الحبوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترفض شرط روسيا الحصول على التزامات وتركيا تحاول انقاذ اتفاق الحبوب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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