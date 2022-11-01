خبراء ينددون بغياب المساءلة في مقتل العشرات على أبواب جيب مليلية

2022/11/01 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد خبراء من الأمم المتحدة، الاثنين، بغياب المساءلة في كل من إسبانيا والمغرب، بعد مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة في يونيو، فيما كانوا يحاولون دخول جيب مليلية الإسباني في الأراضي المغربية.

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