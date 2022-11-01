رئيس الجمهورية يصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية

2022/11/01 | 01:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، الى العاصمة الجزائرية الجزائر، للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين، التي ستبدأ أعمالها في الأول من تشرين الثاني 2022.وكان على رأس مستقبلي رشيد، في مطار بو مدين، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية “الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يرافقه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين للعراق والجزائر، وقام الرئيسان بتفتيش حرس الشرف”.بعد ذلك، عقد رشيد و تبون و بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعاً في قاعة الشرف الكبرى في مطار بو مدين، حيث رحب خلاله الرئيس تبون برئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته بمشاركة العراق في القمة.وتمنى رئيس الجمهورية النجاح والتوفيق للجزائر الشقيقة في تنظيم القمة بدورتها الحالية، معرباً عن أمله في أن تثمر نتائجها بتحقيق تطلعات الشعوب العربية في الاستقرار والتقدم والرفاه.

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