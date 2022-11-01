2022/11/01 | 01:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الاثنين، عن سعيها لدعم الفلاح بطريقة مد الانابيب الى اراضيها.

المختصر المفيد..



في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام ..



للاشتراك اضغط هنا

وقال رئيس اللجنة، ثائر مخيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”هنالك مساع جادة نحو تفعيل الري المغلقة اي بمعنى مد انابيب من الفروع القادمة من نهري دجلة والفرات”.

واوضح “حيث سيكون هنالك تحكم بتلك الانابيب وياخذ الفلاح حاجته منها عبر ما يسمى (فايبات) مائية وهي من احدث طرق الري الحالية”.

واشار مخيف، الى انه “حتى الان لم يتم تحديد العمل بها على الرغم من مداهمة الوقت لنا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏الزارعة النيابية تدعم الفلاح بطريقة “الانابيب”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏الزارعة النيابية تدعم الفلاح بطريقة “الانابيب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).