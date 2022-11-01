2022/11/01 | 01:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن بلاده ستعلق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا لكنها "لن تنهيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يوضح موقف روسيا من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يوضح موقف روسيا من اتفاق الحبوب مع أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).