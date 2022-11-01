2022/11/01 | 01:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني،اليوم الثلاثاء، بتوقيف مدير شرطة نفط الجنوب، لأسباب غير معروفة.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، بـ”توقيف مدير شرطة نفط الجنوب، لأسباب غير معروفة”.ويأتي ذلك بعد ساعات من توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني واعتقال آمر سرية في شرطة نفط الجنوب.

ظهرت المقالة لأسباب غامضة..



توقيف مدير شرطة نفط الجنوب أولاً على ايرث نيوز.

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