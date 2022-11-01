2022/11/01 | 02:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xY3WCQX3EJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باحث في الشأن سياسي: الدعم الدولي لرئيس الوزراء السوداني إذا لم يقترن بدعم محلي لن ينجح) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باحث في الشأن سياسي: الدعم الدولي لرئيس الوزراء السوداني إذا لم يقترن بدعم محلي لن ينجح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).