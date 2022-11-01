2022/11/01 | 02:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطينيون في لبنان: "أونروا" تدير ظهرها لنا) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطينيون في لبنان: "أونروا" تدير ظهرها لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).