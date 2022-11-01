توقيف مدير شرطة الطاقة بأمر من وزير الداخلية وابو رغيف يكشف التفاصيل - عاجل

2022/11/01 | 02:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتوقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني، فيما كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الفريق اول فاضل ابو رغيف التفاصيل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، هو من أصدر أمر توقيف مدير شرطة الطاقة".

من جهته قال، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الفريق اول فاضل ابو رغيف في تغريدة له، ان "الأجهزة الامنية تفكك مجموعة فاسدة مالياً ووظيفياً مستغلة منصبها وموقعها، وتتمخض العملية عن القاء قبض على ضباطٍ بينهم قيادات نافذة مشتركون بسرقةِ النفط من الأنبوب الرئيس ، القائد العام يأمر باعتقالهم والجهات المعنية تعمق التحقيق للتوصل لباقِ الجناة ،ثورة ضد الفساد على هامش نور".

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