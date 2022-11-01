الاطار يطالب السوداني بالخروج من ابرز معرقل اقتصادي في العراق

2022/11/01 | 02:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن الإطار التنسيقي اسعد البزوني، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالعمل على خروج العراق من الاقتصاد الريعي وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وقال البزوني في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "استمرار اعتماد العراق على الإيرادات النفطية خطوة غير صحيحة وستضع البلاد تحت رهن الاسواق العالمية".

واضاف ان "الثقة موجودة بحكومة السوداني لإثبات قدرتها بالعمل على تنويع مصادر الدخل ودعم للقطاع الخاص لاحتواء البطالة والفقر لاحتواء آلاف الخريجين"، مطالبا "بوضع اليات اقتصادية رصينة ضمن موازنة 2023".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد اعلنت عن مباشرتها في اعداد مسودة قانون الموازنة لعام 2023.

وقال المستشار المالي في الوزارة عبد الحسن جمال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (بغداد اليوم) إن " الوزارة باشرت فعليا باعداد موازنة 2023 وستقدم قريبا الى مجلس الوزراء".

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