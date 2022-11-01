العراقيون ينظرون بخجل الى مدن بلدهم في يومها العالمي

2022/11/01 | 02:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: احتفلت دول العالم باليوم العالمي للمدن، الذي يوافق يوم 31 أكتوبر...

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